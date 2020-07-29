Прокуратура Камешковского района через суд добилась увеличения выплаты на содержание ВИЧ-инфицированного ребенка.

Прокуратура Камешковского района через суд добилась увеличения выплаты на содержание ВИЧ-инфицированного ребенка. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.Установлено, что 6-летний ребенок, имеющий диагноз «иммунодефицит вирусной этиологии», является получателем ежемесячной денежной выплаты как ребенок-инвалид. Для данной категории несовершеннолетних Законом Владимирской области размеры денежных выплат увеличены в полтора раза. В этой связи опекун обратилась в управление образования администрации Камешковского района с заявлением об установлении опекаемому увеличенной денежной выплаты, но получила отказ, мотивированный тем, что у ВИЧ-инфицированного ребенка отсутствует документ, подтверждающий статус ребенка-инвалида.Вместе с тем, Федеральный закон предусматривает, что при наличии такого диагноза специальной справки об инвалидности не требуется.Прокуратура направила в суд заявление о признании отказа незаконным. В нем прокурор также потребовал обязать управление образования увеличить размер ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка-инвалида в полтора раза с даты постановки на учет опекаемого до момента прекращения опеки. Иск удовлетворен в полном объеме.