Общий материальный ущерб от противоправных действий фигурантки превысил 280 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы города Кольчугино. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года фигурантка, являясь сотрудником одной из страховых компаний в городе Кольчугино, систематически присваивала денежные средства, полученные от клиентов в качестве оплаты страховых продуктов. Установлена причастность фигурантки к более 40 эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб превысил 280 тысяч рублей.Факты хищений были выявлены в ходе проверки в организации и задокументированы сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Кольчугинскому району в результате проведенных оперативных мероприятий.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.