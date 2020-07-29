Обращений по пропавшим или потерявшимся в регионе стало больше и это — хорошо. Региональные полицейские поясняют: статистика такая, потому что люди ответственее стали относиться к судьбе

Обращений по пропавшим или потерявшимся в регионе стало больше и это — хорошо. Региональные полицейские поясняют: статистика такая, потому что люди ответственее стали относиться к судьбе окружающих. И сразу начинают бить тревогу. За 7 месяцев этого года зарегистрировано около 1000 сообщений о пропавших людях. За весь прошлый год таких заявлений было — 1600. Максим