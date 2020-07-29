"Злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице и нанес ножевые ранения двоим мужчинам", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Следственным управлением Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 и 213 УК РФ.Как сообщалось ранее, злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали нападавшего.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.