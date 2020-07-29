Утром 29 июля на перекрестке Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы столкнулись Газель и автобус. В ДТП погиб человек, передает . Сообщается, ..

Утром 29 июля на перекрестке Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы столкнулись "Газель" и автобус. В ДТП погиб человек, передает . Сообщается, что это пассажирка автобуса.В аварии пострадали еще семеро граждан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.