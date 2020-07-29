Во время очередной сессии Совета народных депутатов Владимира глава города Ольга Деева заявила о досрочном прекращении собственных полномочий по собственному желанию, передает . Народные ..

Во время очередной сессии Совета народных депутатов Владимира глава города Ольга Деева заявила о досрочном прекращении собственных полномочий по собственному желанию, передает . Народные избранники приняли ее отставку. Теперь появилась возможность объявить конкурс по отбору кандидатов на должность нового руководителя Владимира.