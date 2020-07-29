В Ковровском, Киржачском и Юрьев-Польском районах сменились руководители территориальных отделов полиции.

В Ковровском, Киржачском и Юрьев-Польском районах сменились руководители территориальных отделов полиции. Они были представлены личному составу. Сообщили в пресс-службе областного ведомства.Ковровский отдел возглавил подполковник полиции Владимир Адамсон. Он родился в Новосибирске. Последнее время занимал должность начальника ОМВД России по Юрьев-Польскому району.Начальником полиции по Юрьев-Польскому району стал подполковник Игорь Старостин. Он коренной владимирец. Также окончил ВЮИ.Отделение МВД России по Киржачскому району возглавил полковник полиции Игорь Мочалов. Игорь Герасимович родился в Харьковской области, закончил Воронежскую высшую школу МВД России. С января 2019-го возглавлял МО МВД России «Ковровский».