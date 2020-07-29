В диалоге с представителями региональных СМИ приняли участие сотрудники полиции, МЧС, а также координатор поисково-спасательного отряда.

29 июля в УМВД России по Владимирской области состоялась пресс-конференция на тему: «Розыск пропавших людей». В диалоге с представителями региональных СМИ приняли участие сотрудники полиции, МЧС, а также координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».В ходе пресс-конференции сотрудники УМВД России по Владимирской области довели статистику разысканных и находящихся в розыске без вести пропавших людей. За истекший период текущего года в полицию поступило свыше 1000 сообщений о пропавших без вести.Традиционно в летне-осенний период увеличивается количество граждан, заблудившихся в лесных массивах. За 7 месяцев 2020 года в правоохранительные органы поступило более 90 таких сообщений. 7 человек до сих пор остаются не найденными.Правоохранителями отмечено, что граждане с каждым годом все более ответственно относятся к безопасности своих близких, незамедлительно реагируя на их отсутствие и сообщая о пропаже человека в правоохранительные органы или спасательные службы, тем самым не только облегчая поисковые работы, но и значительно увеличивая шансы на их благополучный исход.Участники пресс-конференции отметили, что в случаях розыска потерявшихся в природной среде результативность взаимодействия полиции, МЧС и добровольцев становится особенно заметной. В качестве примера приведены розыскные мероприятия, проводимые поисковым отрядом «Лиза Алерт», в которых принимали участие конные наряды ОБ ППС УМВД России по городу Владимиру.Сотрудники обоих ведомств, а также представитель поискового отряда обратили внимание на неоценимую помощь средств массовой информации в проведении профилактической работы с населением, направленной на разъяснение правил безопасности при нахождении в лесу.В очередной раз сотрудники полиции акцентировали внимание на важности своевременного обращения за помощью в розыске к специалистам. Полицейские напомнили о том, что в отделе полиции обязаны принять заявление о пропаже человека в любой момент - никаких ограничений по срокам не существует.Отдельно участники пресс-конференции обсудили вопросы особенностей розыска пожилых людей и несовершеннолетних, а также граждан, пропавших на водных объектах.Специалисты призвали граждан ответственно относиться к вопросам личной безопасности и безопасности своих близких.