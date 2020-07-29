Сгорел кинотеатр «Россия» в Вязниках. Неэксплуатируемое здание бывшего кинотеатра на улице Советской полыхало ночью. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 21:49. Уже через минуту на

Сгорел кинотеатр «Россия» в Вязниках. Неэксплуатируемое здание бывшего кинотеатра на улице Советской полыхало ночью. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 21:49. Уже через минуту на место прибыли первые пожарные подразделения. Но о возгорании спасателям сообщили поздно, к моменту прибытия расчетов все здание уже было охвачено огнем. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.