С начала этого года фонд "ВладимирЛизинг" заключил 14 договоров на сумму 64 миллиона рублей с предприятиями малого и среднего бизнеса на покупку транспорта и оборудования.

Можно ли купить оборудование или спецтранспорт для предприятия в условиях кризиса после пандемии с помощью государства? Оказывается, можно. С начала этого года фонд "ВладимирЛизинг" заключил 14 договоров на сумму 64 миллиона рублей с предприятиями малого и среднего бизнеса на покупку транспорта и оборудования. Об одном из таких предприятий в Камешковском районе - в репортаже Веры Куликовой.Компания "Кинг-Фрост" на отечественном рынке 10 лет. Занимаются продажей мороженой рыбы и морепродуктов. Эта современная зарубежная линия по расфасовке куплена по лизингу. Помог Фонд "ВладимирЛизинг ". "Кинг-Фрост" в фонд обращался трижды. Приобрели оборудование для набора позиций и 2 установки для скин-упаковки рыбы и морепродуктов. По словам маркетолога Екатерины Шакеровой, эта установка - гордость предприятия. Качество продукции здесь на первом месте.Екатерина Шакерова, маркетолог компании "Кинг-Фрост": «Такая упаковка позволяет сохранить все качества продукта, добиться хорошего, надежного и очень долгого хранения, и позволяет покупателю на полке магазина полностью детально рассмотреть тот продукт, который он покупает»."Скин" в переводе с английского значит "кожа". Благодаря плотной плёнке упаковка остается неповрежденной при перевозке и хранении в магазине. Сейчас предприятие решило купить еще одну установку для скин-заморозки, более производительную. Ее ждут в августе.Екатерина Шакерова, маркетолог компании "Кинг-Фрост": «На данный момент фонд "ВладимирЛизинг" предлагает очень привлекательные условия, чтобы приобрести оборудование. Это интересная налоговая процентная ставка, и тот факт, что обеспечением платёжеспособности является само оборудование само по себе, поэтому мы и пользуемся».Фонд "ВладимирЛизинг» оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. С начала деятельности в 2011 году было заключено 76 договоров на 372 миллиона рублей. Учредитель фонда - Департамент развития предпринимательства. В мае этого года Фонду была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 50 миллионов рублей на предоставления лизинговых услуг для субъектов МСП. Только в мае этого года "ВладимирЛизинг" предоставил субсидии из областного бюджета на 50 миллионов рублей. В качестве мер поддержки в условиях кризиса Фонд временно установил ставку среднегодового удорожания менее 2%.Татьяна Лосева, исполнительный директор фонда "ВладимирЛизинг": «В условиях антикризиса нами также были разработаны меры поддержки наших предпринимателей, разработана линейка продуктов, и такой продукт под названием "антикризисный". Он в настоящий момент пользуется особой популярностью среди наших предпринимателей в связи с тем, что размер авансового платежа составляет от 5%, и срок по договору лизинга увеличен до 8 лет».В условиях кризиса услуга востребована. Поскольку предприниматель может, не привлекая собственных средств, купить спецтехнику, оборудование, транспорт, а значит расширить производственные мощности.Вера Куликова, Александр Голубев, Илья Хлудов«Вести-Владимир»