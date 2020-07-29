Документы предлагается приобрести за любой год на выбор заказчика, а также на различные категории транспортных средств без прохождения обучения

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в судебном порядке добивается блокировки интернет-сайтов, предлагающих приобрести водительские удостоверения.Документы предлагается приобрести за любой год на выбор заказчика, а также на различные категории транспортных средств без прохождения, установленного законодательством Российской Федерации, обязательного профессионального обучения.В связи с тем, что выдача и обмен водительских удостоверений осуществляются только подразделениями Госинспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации, а незаконное приобретение или сбыт официальных документов является уголовно наказуемым деянием, прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании информации, распространяемой на указанных сайтах и их отображениях, запрещенной.Административные исковые находятся на рассмотрении.