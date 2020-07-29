В областном центре накануне прошел рейд по заброшенным домам.

В областном центре накануне прошел рейд по заброшенным домам. В нем участвовали сотрудники мэрии, прокуратуры, полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.По оценкам экспертов в сфере недвижимости, проблему пустующих аварийных зданий во Владимире вряд ли можно назвать критичной. Например, из 2600 многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании управляющих компаний, сегодня фактически пустуют и требуют сноса 13 аварийных строений.В ходе рейда были проверены проблемные здания на ул. Студеная Гора, д. 14-а, ул. Никитская, д.д. 11 и 13, ул. Николо-Галейская, д. 56, ул. Белоконской, д. 4, а также на ул. Ильича, д. 2. В 2019 году и с начала этого года снесено сразу нескольких аварийных домов. В этом перечне руины на ул. Гоголя, 16, Октябрьской, 8 в мкр. Оргтруд, ул. Ильича, 2. До конца года запланированы к сносу дома на ул. Никитской, 11 и ул. Подбельского, 23.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира: «Согласно федеральному законодательству к обязанностям собственника имущества в том числе недостроенных объектов, разрушенных объектов, находится обеспечение безопасности данного имущества и ограничение свободного доступа посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних. За это предусмотрена административная, уголовная ответственность. В случае выявления подобных нарушений прокуратурой города выясняется, кто является собственником здания, земельного участка, устанавливается какие меры они принимали, и если выявляются факты бездействия, то принимаются меры по привлечению к административной ответственности, к иным предусмотренным действующим законодательством».Екатерина Маскимова по материалам пресс-службы администрации Владимира.