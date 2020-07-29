У дома на Завадского 9-а во Владимире восстанавливают дорожное покрытие. Жители дома рассказывают, что ждали этого много лет. Людмила Кельина вспоминает, что раньше около дома ходить можно

У дома на Завадского 9-а во Владимире восстанавливают дорожное покрытие. Жители дома рассказывают, что ждали этого много лет. Людмила Кельина вспоминает, что раньше около дома ходить можно было с трудом. Людмила Кельина, жительница г. Владимира: Не ямы, а колдобины, пройти вот даже в сапогах — можно было зацепить. Люди обходили или по дому, а