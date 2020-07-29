Труп, завернутый в пленку, обнаружили днем, 20 июля на территории гаражного кооператива в областном центре

В дневное время 20 июля 2020 года в овраге около гаражного кооператива, расположенного на территории города Владимира, обнаружено тело мужчины, завернутого в пленку. По подозрению в совершении данного преступления 21 июля 2020 года сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД задержаны двое жителей Владимирской области. По версии следствия, в дневное время 19 июля 2020 года у 41-летнего мужчины возник преступный умысел на лишение жизни бывшего работодателя в связи с невыплатой, по его мнению, заработной платы в полном объеме. В этих целях мужчина вступил в преступный сговор с 32-летним знакомым. Обвиняемые приехали разобраться с бывшим работодателем на место его работы, где между ними произошел конфликт, в результате которого потерпевшему обвиняемые нанесли удары кирпичом и металлической трубой по голове. От полученных телесных повреждений 48-летний пострадавший скончался на месте происшествия.В целях сокрытия следов преступления подельники приискали на месте преступления пленку и обернули в нее тело, после чего выбросили в овраг, расположенный недалеко от места трагедии. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.