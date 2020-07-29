Труп, завернутый в пленку, обнаружили днем, 20 июля на территории гаражного кооператива в областном центре

Днем 20 июля 2020 года в овраге около гаражного кооператива, расположенного на территории города Владимира, было обнаружено тело мужчины, завернутого в пленку. На следующий день, 21 июля, сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Владимирской области по подозрению в совершении убийстваПо версии следствия, 19 июля, днем, один из задержанных - 41-летний мужчина, договорившись со своим знакомым, приехал на разборки к бывшему работодателю. По мнению злоумышленника, ему не выплатили зарплату в полном объеме. Обвиняемые приехали разобраться с бывшим работодателем на место его работы, где между ними произошел конфликт, в результате которого потерпевшему обвиняемые нанесли удары кирпичом и металлической трубой по голове. От полученных телесных повреждений 48-летний пострадавший скончался на месте происшествия.В целях сокрытия следов преступления подельники приискали на месте преступления пленку и обернули в нее тело, после чего выбросили в овраг, расположенный недалеко от места трагедии. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.