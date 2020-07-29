Его убили за невыплату зарплаты

Днём 20 июля во Владимире овраге около гаражей было найдено тело мужчины, завёрнутое в плёнку. В убийстве подозреваются двое местных жителей, в их отношении возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ по Владимирской области.По версии следствия, днём 19 июля 41-летний мужчина захотел убить своего работодателя за невыплату зарплаты. Для реализации своей идеей он объединился со своим 32-летним знакомым. Обвиняемые приехали на работу к жертве и избили его кирпичом и металлической трубой по голове. От полученных ударов 48-летний мужчина скончался на месте.Чтобы скрыть тело, убийцы обернули его плёнкой и выбросили тело в овраг недалеко от места трагедии. Их взяли под стражу, расследование уголовного дела продолжается.