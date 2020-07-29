Если омбудсмен переезжает в другой регион, то он должен оставить свою должность.

Если омбудсмен переезжает в другой регион, то он должен оставить свою должность. Единогласно владимирские парламентарии приняли изменения в закон об уполномоченном по правам человека. Пакет изменений был принят во втором, окончательном, чтении накануне.Роман Кавинов, зампредседателя Закобрания Владимирской области: «Были уточнены ряд моментов, связанных с отчетностью уполномоченного и с его личной заинтересованностью при определенных случаях, то есть как действовать должен, уточнено положение о том, что уполномоченный по правам человека должен постоянно проживать на территории субъекта».