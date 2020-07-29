Бедственное положение фармацевтической отрасли в регионе вызвано введением с 1 июля обязательной маркировки всех лекарств.

Бедственное положение фармацевтической отрасли в регионе вызвано введением с 1 июля обязательной маркировки всех лекарств. Для того, чтобы соблюдать букву закона, аптекам необходимо приобрести соответствующее оборудование для маркировки. Но мелкие аптечные сети и индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией лекарственных препаратов населению, зачастую не имеют на это средств.Предприниматели, работающие в сфере аптечного бизнеса, уже не первый раз обращаются к областным властям с просьбой уменьшить налоговое бремя на аптеки. Обращение к губернатору подписали более 30 предпринимателей. Они предупреждают, что в случае закрытия аптечных пунктов, без работы могут оказаться почти 600 человек. Больше всего пострадают сельские аптечные пункты.