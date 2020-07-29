Во время проведения мероприятий посетителям и персоналу необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, разрешено возобновить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации конференций и выставок.Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, во время проведения мероприятий посетителям и персоналу необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.Предъявляются требования по ежедневной влажной уборке с антисептическими и вирулентными средствами. Также рекомендуется использовать в помещениях оборудование для дезинфекции воздуха.