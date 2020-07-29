С 1 августа этого года вдовы военнослужащих дополнительно приобретут право на компенсацию взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Департамент социальной

С 1 августа этого года вдовы военнослужащих дополнительно приобретут право на компенсацию взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что с 2005 года членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти гарантирована компенсация в размере 60 процентов расходов по оплате: общей площади занимаемых жилых помещений, найма, содержания и ремонта жилых помещений; коммунальных услуг; услуг местной телефонной связи, за пользование радиотрансляционной точкой и коллективной антенной.Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2020 г. № 1072 определено, что с 1 августа этого года вдовы военнослужащих дополнительно приобретут право на компенсацию взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – также в размере 60 процентов.Перечисление денежных средств гражданам указанной категории, проживающим во Владимирской области, начнётся в августе. Назначение компенсации осуществляется в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся в распоряжении учреждений социальной защиты населения