Управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по распространению коронавирусной инфекции на 29 июля

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 29 июля 2020 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Муромском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Владимире). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5541 случай заболевания (954 сл. в г. Владимире, 799 сл. в Гусь-Хрустальном, 652 сл. в Петушинском, 493 сл. о. Муром, 448 сл. в Ковровском, 425 сл. в Александровском, 309 сл. в Собинском, 287 сл. в Вязниковском, 257 сл. в Юрьев-Польском, 196 сл. в Кольчугинском, 157 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 133 сл. в Меленковском, 93 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).