Уголовное дело возбуждено по статье "уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере".

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС возбудил уголовное дело по факту пожара в здании Владимирского академического областного драматического театра. Сообщили в пресс-службе ведомства.Напомним, пожар произошел 29 июня. Здание театра полыхало несколько часов. Пожарные отстояли здание, но выгорело более 500 квадратных метров. Пострадали оборудование, зал, фойе.Уголовное дело возбуждено по статье "уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности".Сотрудники МЧС проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего пожара.