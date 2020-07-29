Недалеко от лесополосы парка Лосиный остров у перехода через МКАД в микрорайоне Абрамцево было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения с простреленными висками, передает телеканал . ..

Недалеко от лесополосы парка "Лосиный остров" у перехода через МКАД в микрорайоне Абрамцево было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения с простреленными висками, передает телеканал "". Сообщается, что труп пролежал на обочине дороги больше суток.Обнаружил погибшего его приятель. Он же обратился в полицию. Тело было отправлено на экспертизу специалистам. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили возле трупа пистолет без номерных знаков, ксерокопию паспорта погибшего, а также записку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.