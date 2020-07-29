Во Владимире с проверками пошли по заброшкам. В областной столице провели рейд по пустующим зданиям. Неэксплуатируемые объекты находятся на контроле прокуратуры, МВД и мэрии. Среди них есть

Во Владимире с проверками пошли по заброшкам. В областной столице провели рейд по пустующим зданиям. Неэксплуатируемые объекты находятся на контроле прокуратуры, МВД и мэрии. Среди них есть как муниципальные строения, так и частная собственность. Например, здание бывшей спортшколы на Студеной горе находится в частных руках. Администрация Ленинского района неоднократно требовала ограничить доступ посторонних на пустующие