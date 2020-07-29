Почти 40 лет Леонид Ярмольник женат на дизайнере и театральном художнике Оксане Афанасьевой. Их любви и верности можно только позавидовать. Оказалось, друзья актера сомневались в этом романе, ведь бывшим возлюбленным у Афанасьевой был Владимир Высоцкий.

Почти 40 лет Леонид Ярмольник женат надизайнере и театральном художнике Оксане Афанасьевой. Их любви и верности можно только позавидовать. Оказалось, друзья актера сомневались в этом романе, ведь бывшим возлюбленным у Афанасьевой был Владимир Высоцкий.Первые отношения Леонида Ярмольника были недолгими. С Зоей Пыльновой он прожил всего четыре года. Лишь через несколько лет актер познакомился с Оксаной Афанасьевой. Их первая встреча произошла во время вечеринки. Девушка сидела в гордом в одиночестве и скучала до того, как к ней подошел Ярмольник и заговорил.Актер влюбился в нее с первого взгляда. Но тогда ему говорили: "Лучше с ней не связываться". "Ты же понимаешь, с каким мужчиной в ее сердце и памяти тебе придется соперничать?" – спрашивали Ярмольника друзья. Леонида это никогда не интересовало. Вероятно, он был уверен в себе.Афанасьева встречалась с Владимиром Высоцким последние два года его жизни. Когда поэт скончался, Оксане было 20 лет. Девушка страдала от невосполнимой утраты, ведь Владимир Семенович искренне заботился о ней и был впечатлен ее увлечениями.28 Май 2019 в 11:18 PDTКак говорят, время лечит. Через три года после смерти Владимира Высоцкого Оксана Афанасьева родила от Леонида Ярмольника дочь Александру. Сейчас наследнице уже 37 лет. В 2014-м она подарила родителям внука Петра.