Жители Анапы пожаловались на темный цвет воды в Черном море. Люди писали в социальных сетях о том, что это, по их мнению, сточные воды. По данным , кто-то предположил, что черный цвет ..

Жители Анапы пожаловались на темный цвет воды в Черном море. Люди писали в социальных сетях о том, что это, по их мнению, сточные воды.По данным , кто-то предположил, что черный цвет обусловлен солью, вступившей в реакцию с металлом. Один из пользователей пояснил, что всему виной водоросли, которые гниют в теплой воде, пишет .