Вину девушка признала и раскаялась. Теперь ей может грозить срок до трех лет.

В Александрове возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса об изнасиловании. Сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, 17 июля в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая написала заявление об ее изнасиловании 29-летним мужчиной. На следующий день, в ходе дачи объяснений девушка призналась, что она все выдумала, так как ей стало стыдно перед сотрудниками полиции, которые в тот день осуществляли профилактический обход лиц, состоящих на учете, поскольку у нее дома находился мужчина.Вину она признала и раскаялась. Теперь ей может грозить срок до трех лет.