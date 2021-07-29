Только за минувшую неделю, сообщила сегодня официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Только за минувшую неделю, сообщила сегодня официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.Они не загрузили на сайт "Госуслуги" результаты ПЦР-теста на коронавирус, который были обязаны сделать после прилета из-за границы.Напомним, что по региону Несмотря на замедление темпов распространения коронавируса в последние две недели, суточная заболеваемость по-прежнему остаётся достаточно высокой – более 200 человек. Показатель заболеваемости в нашей области – выше среднероссийского. Московский регион смог стабилизировать эпидпроцесс своевременным принятием ограничительных мер и существенным наращиванием темпов вакцинации. Лучше дела обстоят и у наших соседей – Ивановской, Рязанской и Ярославской областей.Фото автора :