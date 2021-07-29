На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 июля лабораторно подтверждено 209 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 июля лабораторно подтверждено 209 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.55 - во Владимире22 - в Гусь-Хрустальном районе22 - в Ковровском районе20 - в Муромском районе11 - в Кольчугинском районе10 - в Петушинском районе10 - в Юрьев-Польском районе10 - в Вязниковском районе9 - в Собинском районе8 - в Суздальском районе7 - в Александровском районе7 - в Киржачском районе5 - в Меленковском районе4 - в Гороховецком районе3 - в Судогодском районе2 - в Селивановском районе2 - в Камешковском районе2 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 812 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).