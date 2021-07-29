На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 июля
лабораторно подтверждено 209 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 июля лабораторно подтверждено 209 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
55 - во Владимире
22 - в Гусь-Хрустальном районе
22 - в Ковровском районе
20 - в Муромском районе
11 - в Кольчугинском районе
10 - в Петушинском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Вязниковском районе
9 - в Собинском районе
8 - в Суздальском районе
7 - в Александровском районе
7 - в Киржачском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Гороховецком районе
3 - в Судогодском районе
2 - в Селивановском районе
2 - в Камешковском районе
2 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 812 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).