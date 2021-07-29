Депутат ЗакСобрания и благотворительный фонд помогли погорельцам. Виктория Якубова из Меленок. В семье молодой женщины случилась беда. После пожара уцелели лишь стены маленькой комнатки в

Депутат ЗакСобрания и благотворительный фонд помогли погорельцам. Виктория Якубова из Меленок. В семье молодой женщины случилась беда. После пожара уцелели лишь стены маленькой комнатки в общежитии. Викторию, ее супруга и двоих малышей приютили друзья. В соцсетях женщина обратилась к Александру Цыганскому – депутату облпарламента от Меленок и Гусь-Хрустального. Виктория Якубова, пострадавшая: Всё сгорело, остались только