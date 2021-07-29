Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Владимирской области обратились к Правительству РФ о необходимости выравнивания зарплат бюджетников в регионах. В своем

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Владимирской области обратились к Правительству РФ о необходимости выравнивания зарплат бюджетников в регионах. В своем недавнем выступлении Президент Владимир Путин отметил, что среди проблем, которые наиболее «чувствительны для людей» бедность, низкие доходы многих семей, невысокие качество первичного звена здравоохранения. Особенно остро проблема низких зарплат работников бюджетной сферы стоит