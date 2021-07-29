По их мнению, это приведёт к общему росту доходов россиян на периферии и снизит бедность.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области просят уравнять в стране зарплаты учителей и медиков. Об этом они пишут в своём обращении к Правительству России.Народные избранники уверены, что единая система окладов, надбавок и дополнительных выплат решит проблему кадрового дефицита во владимирской медицине и образовании.«При ощутимой разнице в заработной плате меры поддержки, принимаемые для закрепления медиков в ФАПах, а также городских и районных больницах, не могут быть достаточно эффективными», - пишут парламентарии.В документе они ссылаются на общее мнение медперсонала, что необходимо переходить к единой тарифной сетке.«Полагаем возможным распространить подобную практику и на педагогических работников», - продолжают своё письмо депутаты.По их мнению, реализация описанных мер приведёт к общему росту доходов россиян на периферии и снизит бедность.