Проблема лишних этажей в новостройке в Коммунаре по-прежнему не решена.

В Белом доме состоялось очередное совещание с участием . Как мы неоднократно , во Владимирской области восемь проблемных новостроек и 385 семей, которые ждут ввода домов в эксплуатацию.В 2021 году планируется восстановить права граждан по пяти объектам, в которых 331 квартира принадлежит участникам долевого строительства.Что касается конкретных адресных признаков, то за счёт федеральных средств будут достраивать дом № 13 на улице Музейной во Владимире. Здесь застройщиком является ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания». Многоэтажкой на улице Пролетарской в Покрове (ООО «Виста») также займётся региональный фонд защиты прав граждан.собственников дома №19 по улице Центральной в Коммунаре продолжаются. Узаконить «лишние этажи» пока не удаётся.«Для решения проблемы необходимо принять нормативно-правой акт об утверждении проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия», - сообщили в обладминистрации.Ранее , что до конца 2023 года права всех обманутых дольщиков региона будут восстановлены.