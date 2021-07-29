Город Кольчугино стал “героем” фильма. Это живописное путешествие и видеорассказ об истории, культуре и традициях. Его зрители “Шестого канала” смогут увидеть одними из первых в

Город Кольчугино стал “героем” фильма. Это живописное путешествие и видеорассказ об истории, культуре и традициях. Его зрители “Шестого канала” смогут увидеть одними из первых в нашем эфире. Новый фильм – продолжение цикла “Живая нить традиций”. До этого команда владимирского проекта выпускала серии про Гороховец, Вязники и Мстёру, Ковров, Киржач. В этот раз цикл посвятили малым