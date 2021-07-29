Владимирские научные объединения и вузы могут поучаствовать в отборе получателей грантов на поддержку исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в том числе в области «сильного» искусственного интеллекта, систем доверенного искусственного интеллекта и этических аспектов применения искусственного интеллекта.

Владимирские научные объединения и вузы могут поучаствовать в отборе получателей грантов на поддержку исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в том числе в области «сильного» искусственного интеллекта, систем доверенного искусственного интеллекта и этических аспектов применения искусственного интеллекта.Гранты предоставляются вузам и научным организациям на реализацию программ, предусматривающих проведение исследований и разработок по передовым направлениям развития искусственного интеллекта, а также на проведение образовательных мероприятий.В рамках федерального проекта «Искусственный Интеллект» на поддержку 6 исследовательских центров предусмотрено 5,4 млрд. рублей. Предельный размер поддержки одного исследовательского центра в 2021 году составит до 150,4 млн. рублей, в последующие годы – до 250,6 млн. рублей ежегодно, информирует пресс-служба областной администрации.Формирование программ исследовательских центров должно осуществляться участниками отбора совместно с индустриальными партнёрами, заинтересованными в практическом внедрении их результатов в производство. Кроме того, обязательным требованием к получателям гранта является привлечение софинансирования за счёт внебюджетных средств в размере не менее 30 процентов от суммы гранта.Информация об отборе получателей поддержки размещена на странице оператора проекта – Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации .Фото автора :