В августе вступит в силу ряд важных законов.

В августе вступит в силу ряд важных законов.- У работающих пенсионеров вырастут пенсии. С 1 августа традиционно пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Корректировка будет произведена автоматически, исходя из поступивших на счёт страховых взносов за 2019 год. Прибавка большой не будет, так как по-прежнему она ограничена тремя баллами. Стоимость одного пенсионного коэффициента сейчас составляет 93 рубля.С 1 августа будет пересмотрен также размер накопительной пенсии. В этом году она будет повышена на 9,13 процента.- Безработные продолжат получать увеличенные пособия до конца лета. Власти продлили на ещё один месяц выплаты в повышенном размере безработным. Напомним, что временно минимальное пособие по безработице увеличено до 4500 рублей, а максимальное – до 12130 рублей. Кроме того, россиянам, лишившимся заработка, доплачивают по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка.В августе будут также сохранены и все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом.- Цена на газ вырастет. С 1 августа возрастёт цена на природный газ для населения. Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, повышение составит 3 процента.- Запретят анонимное пополнение электронных кошельков. С 3 августа будет введён запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков. Зачислить деньги можно будет только через банковский счёт. Наиболее популярны у пользователей электронных кошельков Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal и QIWI. Запрет направлен на борьбу властей с незаконной легализацией преступных доходов.- Появится налоговый вычет на "фитнес". «Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей.- С 1 августа 2021 года заработают поправки в федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте». Устранены противоречия в практике применения этих законов, прописан порядок установления ограничений охоты. Их будут определять главы регионов после согласования с Минприроды России. Запрет на охоту устанавливается, если есть непрерывное снижение численности вида в течение не менее 3 лет, приведшее к общему сокращению более чем на 50 процентов.- Возобновление международного авиасообщения. С 1 августа возобновляются регулярные международные пассажирские авиаперелёты, которые ранее были отменены из-за коронавируса. Полёты пока будут осуществляться только из столичных аэропортов, из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию. Список стран со временем будет расширяться.