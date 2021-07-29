Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 42 812 жителей.

Во Владимирской области на 29 июля подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 55 человек. Ещё по 22 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, 20 - в Муромском, 11 - в Кольчугинском районах. По 10 инфицированных выявлено в Вязниковском, Юрьев-Польском и Петушинском, 9 - в Собинском, 8 - в Суздальском районах. По 7 заболевших ковидом прибавилось в Александровском и Киржачском, 5 -в Меленковском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Судогодском, по 2 - в Камешковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 42 812 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 10090 случаев во Владимире, 5062 - в Гусь-Хрустальном районе, 4629 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.