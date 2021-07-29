Как сохранить молодых специалистов в регионе и снизить утечку? Не секрет, что большинство из них уезжают в более крупные города, где зарплаты выше. Особенно это касается бюджетных сфер. Но можно ли придти к единому знаменателю? Подробности в нашем сюжете.

Как сохранить молодых специалистов в регионе и снизить утечку? Не секрет, что большинство из них уезжают в более крупные города, где зарплаты выше. Особенно это касается бюджетных сфер. Но можно ли придти к единому знаменателю? Подробности в нашем сюжете.Медицинская сфера - считается одной из самых благородных на земле. Что может быть важнее, чем помощь людям? Особенно, если твои пациенты - дети, так считает Светлана ХарИнская, врач-педиатр из Петушинского района. Работать начала в 2006 году сразу со студенческой скамьи. Сегодня её знают практически во всём районе, потому что приходится совмещать работу сразу в нескольких медучреждениях и работать на селе. В противном случае - останешься без средств к существованию - слишком маленькие зарплаты. Особенно в сравнении с соседними - московскими. Кстати, это одна из причин кадрового голода в регионах, говорит Светлана Харинская. И недавнее решение, которое предложил президент Владимир Путин, в своём видеообращении по случаю Дня медработника, сможет переломить эту ситуацию. Речь - о едином размере базового оклада .Светлана Харинская, врач-педиатр:- Закон, который сейчас затронул Владимир Путин - он просто необходим. Идёт очень большой отток с маленьких регионов, например, даже с Владимирской области в близлежащую Московскую область. То есть получается, что за те же отработанные часы - например в июне 158,4 рабочих часа, здесь в Петушках я получу там 30 тысяч, и буквально 30 минут езды - и я получу больше 50 тысяч.В сфере образования те же проблемы. Молодые педагоги, получив диплом, устремляются в столицу. Даже несмотря на дополнительные меры поддержки, как финансовые, так и жилищные. К примеру, школа имени академика Бакулова в посёлке Вольгинский благодаря сотрудничеству с фармкомпанией , получила статус лицея. Но кто будет обеспечивать качество знаний?Светлана Паранина, директор лицея им. И.А. Бакулова:- На сегодняшний день из 43 учителей, которые работают в нашей школе - у меня 6 вакансий. Как такового оттока у нас в лицее нет, у нас возраст учителей растёт. У нас в школе работают учителя, которые даже учились здесь.Из-за неравенства в зарплатах и близкого расположения к Москве никакие меры поддержки не удержат молодых специалистов в регионе. И здесь также необходимо придти к единому знаменателю, считают в региональном отделении "Единой России".Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- Фракция партии Единая Россия в ЗакСобрании Владимирской области стала инициатором постановления об обращении в правительство России. Суть обращения "Единой России" в Правительство заключается в том, что подобные меры необходимо разработать и для педагогических кадров, потому что там проблема обеспеченности не такая острая как в медицине в нашей Владимирской области, но она тоже у же явно обозначена, тоже также происходит переток.Реализация таких кардинальных мер решает сразу несколько задач. Это и ликвидация кадровых проблем, и рост доходов населения, и даже омоложение области. Ведь в первую очередь, на заработки уезжает молодежь.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов, Вести-Владимир.