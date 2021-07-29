Путь Петра и Февронии пройдут 20 молодых литераторов. В Рязани состоялось торжественное открытие арт-пространства Есенин-Центр, который разместился в отремонтированном помещении старинной городской усадьбы.

Путь Петра и Февронии пройдут 20 молодых литераторов. В Рязани состоялось торжественное открытие арт-пространства "Есенин-Центр", который разместился в отремонтированном помещении старинной городской усадьбы.Почетным гостем церемонии стал инициатор проекта, известный писатель Захар Прилепин. В рамках мероприятия был представлен культурно-туристический проект «Путь Петра и Февронии», разработчик которого - дочь российского актера, режиссера, сценариста Ивана Охлобыстина Анфиса. В экспедицию по Рязанской, Нижегородской и Владимирской областям отправятся 20 победителей конкурса молодых литераторов в рамках работы культурной мастерской Захара Прилепина. Их путь будет проходить под руководством «хранителей маршрута».