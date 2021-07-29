Вчера пожар произошел в Меленках, на улице Конышева, дом 17.

Вчера пожар произошел в Меленках, на улице Конышева, дом 17.В 17-44 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил вызов.Пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия наблюдался дым из окна 2-го этажа многоквартирного дома. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы проникли в квартиру, не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на площади 12 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты в квартире.С помощью лестницы из горящей квартиры пожарные спасли одного человека. Всего из дома было эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Погибших нет и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 16 человек личного состава и 6 единиц техники, также приезжала техника из воинской части Злобино, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.