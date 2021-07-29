Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию для капитального ремонта дома на Пресненском Валу.

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию для капитального ремонта дома на Пресненском Валу.В каждом жилом доме Москвы, будь то скромная "панелька" на окраине города или роскошная "сталинка" с лепниной в центре, рано или поздно проводится капитальный ремонт. Городские власти заботятся о комфорте москвичей, поэтому реализуют программу модернизации жилого фонда.Так, скоро отремонтируют дом, располагающийся по адресу: улица Пресненский Вал, 8к2. Здание было построено по индивидуальному проекту в середине 60-х годов прошлого века. Запланированы масштабные работы.Здесь обновят помещения подвала, чердака, отремонтируют кровлю. В подъездах покрасят стены, а также заменят покрытие пола на нескользящую керамогранитную плитку. А еще в доме обновят входные группы: установят новые двери, оборудованные доводчиком, и оконные блоки в местах общего пользования.Помимо этого, в рамках капитального ремонта заменят вводно-распределительные устройства, магистральные стояки квартир, этажные щиты и общедомовое освещение. Специалисты полностью модернизируют магистральные трубопроводы, стояки систем холодного и горячего водоснабжения, канализацию и отопление, а еще заменят систему мусоропровода.Фасад дома также преобразится. Цоколь дома облицуют керамической плиткой, кирпичные стены промоют аппаратом высокого давления, неокрашенную кирпичную кладку фасада обработают. Балконные плиты также почистят и покрасят, заменят отливы и защитные экраны балконов.Ранее , что в Красносельском районе отремонтируют многоквартирный дом. 14-этажное здание расположено по адресу: Малая Красносельская улица, 12. Согласно утвержденной проектной документации, в доме, который был построен в 1972 году, отремонтируют фасад, кровлю и помещения общего пользования, а также заменят инженерные коммуникации.Также "Дни.ру" о капитальном ремонте Строгинского моста. Будет полностью заменено дорожное полотно. Специалисты проводят гидроизоляцию, ремонтируют дренажную систему, барьеры и перила. Также они приводят в порядок трамвайные пути. Работы планируют завершить в конце 2021 года.