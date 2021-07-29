Примерно в полдень ожидается дождь.

Примерно в полдень ожидается дождь.В остальное время грозы будут сухими.Температура воздуха до 27 градусов.Ветер порывами до 9 метров в секунду.Атмосферное давление 743-742 мм ртутного столба.Фото автора :