Переехавшие в Московскую область мигранты из других регионов России предпочитают наиболее близкие к столице районы Подмосковья. Так считает Генеральный директор Института региональных ..

Переехавшие в Московскую область мигранты из других регионов России предпочитают наиболее близкие к столице районы Подмосковья. Так считает Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Журавлев пояснил, что такое расположение обеспечивает людям доступность инфраструктурных преимуществ обоих субъектов страны. По данным специалиста, среди конкретных направлений среди приезжих популярны Юго-Запад с его благоприятной экологией и Восток, в котором сосредоточена высокотехнологическая промышленность, сообщает "".