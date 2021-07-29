Оскар Кучера три раза был женат. Актер является многодетным отцом – у него аж пятеро наследников.

Оскар Кучера три раза был женат. Актер является многодетным отцом – у него аж пятеро наследников.46-летний телеведущий сейчас счастлив с супругой Юлией. Он признался, что не всегда был хорошим мужем для своих избранниц. При этом, по словам Оскара Кучеры, он всегда оставался прекрасным папой.Первой супругой звезды стала его сокурсница Юлия Лисеева. После долгих ухаживаний девушка сдалась настойчивому кавалеру и сказала заветное "да" на предложение руки и сердца. Однако их союз просуществовал всего полгода.Артист объяснил, что в то время работал больше, чем нужно для семейного человека. Его постоянно не было дома. Тот брак он называет студенческим. Оскар Кучера заверил, что Юлии Лисеевой он не изменял. От второй же жены, модели и психолога Майи Марковой ходил налево.Пара познакомилась вобщей компании друзей. Молодые люди жарили шашлыки и катались на роликах. Теперь же ведущий говорит, что особой любви у него к Майе не было. Они то встречались, то расходились. Так прошло четыре года. Оскар Кучера отметил, что они со второй женой изрядно друг друга помучили. Даже рождение сына Саши не изменило их напряженных отношений.Причиной развода стали измены Оскара Кучеры. С третьей женой Юлией актер закрутил роман ещедо развода. С Майей он окончательно разошелся в 2006 году. С Юлией они познакомились в магазине, где та трудилась консультантом. Позже девушка освоила профессию юриста. По словам знаменитости, девушка забеременела от него,когда он еще жил с Марковой.Ведущий заявил, что не знал сначала о появлении на свет сына. Лишь узнав о разводе возлюбленного Юлия пришла на свидание с ним уже с общим наследником, объявив ему о рождении отпрыска – тоже Александра. Сперва артист даже не поверил, что это его ребенок. Но позже признал его своим.Экс-супруга звезды Майя уверена, что Юлия родила малыша от своего товарища, с которым жила в гражданском браке. По ее словам, Оскар Кучера перестал дорожить их общим ребенком. Женщина пожаловалась, что после того, как она вышла снова замуж, актер урезал алименты. Общаться же с сыном он не прекратил. Третья избранница родила Оскару Кучере еще двух наследников Марка Даниила и дочь Алисию.