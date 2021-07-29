Зарегистрировано пока всего 9 человек.

Во Владимирской области завершилось выдвижение кандидатов в Государственную Думу. В восьмой созыв попытаются попасть 20 человек от 11 партий. Регистрация желающих продолжится до 4 августа.Фамилии восьми человек уже попали в бюллетени.По 79-му округу в российский парламент выдвинулись:Сергей Казаков, «Российская партия свободы и справедливости»;Лариса Емельянова, КПРФ;Алексей Закутин, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;Игорь Игошин, «Единая Россия»;Николай Квашенников, «Партия Роста»;Дмитрий Кушпита, «Яблоко»;Сергей Корнишов, ЛДПР;Андрей Никольский, «Коммунисты России»;Андрей Маринин, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;Илья Серёгин, «Новые люди»;Ольга Смирнова, «Родина».На 80-ом конкуренцию друг другу составят:Кирилл Меньшиков, «Новые люди»;Cергей Бирюков, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;Григорий Аникеев, «Единая Россия»;Владимир Рыкунов, ЛДПР;Антон Сидорко, КПРФ;Алексей Фирсов, «Яблоко»;Владимир Гогин, «Родина»;Cергей Данилов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;Артем Щербаков, «Коммунисты России».Напомним, что выборы будут растянуты на три дня. Голосование пройдёт 17, 18 и 19 сентября.