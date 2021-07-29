Количество инфицированных граждан 65+ составило 21,3% среди всего населения.

Во Владимирской области пенсионеры стали болеть коронавирусом почти в пять раз чаще. Об этом сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Коэффициент заболеваемости по стране 15,28%. В нашем регионе - 15,78%. Лидирует по числу заразившихся возрастная категория 65+. Количество инфицированных составило 21,3% среди всего населения», - пояснила она.Ранее мы сообщали, что по результатам секвинирования на территории области в основном«Вирус более заразен. Сокращается инкубационный период. Призываем всех активнее вакцинироваться. Только так мы сможем избежать роста заболеваемости», - подчеркнула Марина Колтунова.