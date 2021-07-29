Во Владимирской области быстро распространяется индийский, или дельта-штамм коронавируса, сообщила сегодня официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Во Владимирской области быстро распространяется индийский, или дельта-штамм коронавируса, сообщила сегодня официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.Несмотря на замедление темпов распространения коронавируса в последние две недели, суточная заболеваемость по-прежнему остаётся достаточно высокой – более 200 человек. Показатель заболеваемости в нашей области – выше среднероссийского. Московский регион смог стабилизировать эпидпроцесс своевременным принятием ограничительных мер и существенным наращиванием темпов вакцинации. Лучше дела обстоят и у наших соседей – Ивановской, Рязанской и Ярославской областей.«Снова от нас с вами зависит, пойдёт ли заболеваемость в рост или на снижение. Сейчас циркулирует штамм коронавируса «дельта», отличающийся высокой заразностью. Всё это отягощается летним отпускным периодом. В связи с широким распространением инфекции мы рекомендуем нашим землякам детально ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране перед её посещением, по возможности сокращать сроки бронирования жилья и выбирать для размещения отдельные номера у официальных представителей гостиничного бизнеса», – предостерегла Марина Колтунова.Фото Фото автора :