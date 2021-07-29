В Красноярском крае нашли труп российского туриста, которого на днях растерзал медведь. Тело нашли в ходе поисково-спасательной операции. Инцидент произошёл в природном парке Ергаки, где ..

В Красноярском крае нашли труп российского туриста, которого на днях растерзал медведь. Тело нашли в ходе поисково-спасательной операции.Инцидент произошёл в природном парке "Ергаки", где зверь напал на группу из четырёх путешественников на хребте Араданский. Погибшего нашли на месте, где располагался палаточный лагерь. На его теле обнаружили множество рваных ран. В ближайшее время его доставят в районный центр для проведения судебно-медицинской экспертизы, пишет .