Суздальской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами.

Суздальской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами.Установлено, что администрациями города Суздаля, Павловского, Новоалександровского, Боголюбовского, Селецкого сельских поселений деятельность по сбору и накоплению отходов I класса опасности - ртутьсодержащих ламп - ведется с нарушениями действующего законодательства.Так, на основании внесенных в 2019 году прокуратурой представлений во всех поселениях организованы места накопления отработанных ртутных ламп.Вместе с тем, до местного населения указанная информация не доводится, что способствует бесконтрольному сбору, накоплению и их утилизации в населенных пунктах вместе с обычным мусором.В результате проверки информация о местах сбора опасных отходов размещена на официальном сайте суздальской администрации, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: