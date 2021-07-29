На какие проблемы стоит обратить внимание в первую очередь - решат сами жители региона и страны в целом. Партия Единая Россия ждёт предложений от всех желающих и внесёт их в народную программу.

На какие проблемы стоит обратить внимание в первую очередь - решат сами жители региона и страны в целом. Партия "Единая Россия" ждёт предложений от всех желающих и внесёт их в народную программу.Свои инициативы граждане могут реализовать на федеральном сайте NP.ER.RU. Мнения станут основой деятельности партии в 2022 году. А в целом, народная программа по-прежнему будет социальной. Это поддержка рынка труда, семей с детьми, развитие здравоохранения. Особое внимание - строительству школ и детских садов, а также поддержке культуры и экологии. Также на сайте можно выбрать важные направления для решения актуальных задач региона. Такой он-лайн диалог с жителями регионов позволит реализовать все инициативы и поправки, как это уже происходит во Владимирской области.Владимир Киселёв, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Народная программа - это фактически программа действий партии "Единая Россия" на следующие 5 лет. Она состоит из предложений всех жителей нашей страны, а в нашем случае - из предложений жителей Владимирской области. Я хочу напомнить, что в прошлом году, наверное, впервые в истории новой России формировался народный бюджет. Основной проблемой жители называли качество дорог и улиц в городах Владимирской области. И фракция "Единой России" пошла на беспрецедентные меры - мы в текущем году выделили на ремонт дорог миллиард шестьсот миллионов рублей.